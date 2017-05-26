Ильгиз Фахриев: "С Бердыевым результат будет – это 100 процентов"

Cпортивный директор "Рубина"​ Ильгиз Фахриев в интервью "Бизнес Online" отметил, что не сомневается в успехе Курбана Бердыева на посту главного тренера казанцев. Напомним, что по информации "СЭ", в субботу после заседания Попечительского совета "Рубина" главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Бердыев. Со штабом прежнего тренера команды, Хави Грасией, контракт будет расторгнут.

– Как вы считаете, стоит ли вернуть Курбана Бердыева в команду? Даст это результат?

– Результат будет – это 100 процентов. В самом начале нашей работы, полтора года назад, предлагал вернуть Бердыева в "Рубин". Однако нужно иметь ввиду также то, что в нашем футболе появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву, это нужно понимать. Например, Виктор Гончаренко, который сейчас вывел ЦСКА в Лигу чемпионов.

– Почему тогда его не приглашают, например, в "Баварию"?

– А Бердыева приглашают?

– То есть феномена Курбана Бердыева не существует? Единственного в России тренера, способного обыгрывать средними игроками серьезные команды?

– Безусловно, существует. Но и Гончаренко с "Уфой" показал, что такое возможно. Кстати, он в БАТЭ обыгрывал "Баварию". Есть у нас в российском чемпионате тренеры, которые ничем не уступают. Гончаренко привил такую игру "Уфе", которая способна приносить результат и со средним составом. Сергей Семак также перспективен, но его в этот список включать пока рано, все-таки "Уфа" пока идёт по инерции от Гончаренко и его работы. Оценивать Сергея Богдановича можно будет только в следующем сезоне. Тот же Роберт Евдокимов, я считаю, способен показать высокой результат, но для этого тоже понадобится время.

– Был вариант с приглашением Гончаренко прошлым летом?

– Был, я его предлагал, но были сложности с ограничением срока контракта от ЦСКА. Нас подкупило то, как Грасия работал в "Малаге". У него было хорошая команда, поставленная игра, он доверял молодежи. Плюс еще испанец, а это сейчас самая успешная футбольная нация в мире...

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