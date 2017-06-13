Сегодня игроки "Зенита" вышли из отпуска и прошли медицинское обследование, сообщает официальный Инстаграм клуба. Напомним, что в минувшем сезоне клуб занял третье место в чемпионате России и не пробился в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что первым игроком, вышедшим из отпуска, в составе "Зенита" был новичок полузащитник Кристиан Нобоа.

Позже "Зенит" отправится на сбор в Австрию. На первом сборе сине-бело-голубые планируют провести три контрольных матча. В Австрию отправятся все игроки основного состава, не занятые в сборных, и несколько молодых игроков. Вратарь Михаил Кержаков из-за травмы сбор пропустит, а решение по Артему Дзюбе будет принято по результатам обследования.