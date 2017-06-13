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Игроки "Зенита" вышли из отпуска

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Сегодня игроки "Зенита" вышли из отпуска и прошли медицинское обследование, сообщает официальный Инстаграм клуба. Напомним, что в минувшем сезоне клуб занял третье место в чемпионате России и не пробился в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что первым игроком, вышедшим из отпуска, в составе "Зенита" был новичок полузащитник Кристиан Нобоа.

Позже "Зенит" отправится на сбор в Австрию. На первом сборе сине-бело-голубые планируют провести три контрольных матча. В Австрию отправятся все игроки основного состава, не занятые в сборных, и несколько молодых игроков. Вратарь Михаил Кержаков из-за травмы сбор пропустит, а решение по Артему Дзюбе будет принято по результатам обследования.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

что-то на фото люди, которые за Зенит-то толком и не играли в последние годы: Новосельцев, Файзулин, Миша Кержаков, Нобоа. а где же Рязанцев?))

10:49