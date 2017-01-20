16:48 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игроки и тренеры "Локомотива" подарили Игнатьеву на день рождения хамон

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Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев от команды получил в подарок ногу хамона, сообщает пресс-служба клуба. Сегодня хавбеку исполняется 30 лет. Футболист с 2010 по 2012 год играл за железнодорожников, после чего перешел в "Краснодар", а в феврале прошлого года вернулся в стан красно-зеленых. На его счету 9 голов и 11 голевых передач в 62 встречах в футболке "Локомотива" во всех турнирах.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Пиитерец

Некомплектный подарок получился. К ноге надо было подарить ещё и специальный держатель - хамонеру - иначе замучается именинник мясо от ноги отделять. )))))))))))

17:41 20 января

баламошка

Хитрый подарок. Понятно, что придётся вместе с ними жрать. 90% подарка сами дарители и слопают.

17:09 20 января

Эрмин

А кто это Тарасова подарить мог ? Крепостное право в Локо ?

17:00 20 января

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