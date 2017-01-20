Игроки и тренеры "Локомотива" подарили Игнатьеву на день рождения хамон

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев от команды получил в подарок ногу хамона, сообщает пресс-служба клуба. Сегодня хавбеку исполняется 30 лет. Футболист с 2010 по 2012 год играл за железнодорожников, после чего перешел в "Краснодар", а в феврале прошлого года вернулся в стан красно-зеленых. На его счету 9 голов и 11 голевых передач в 62 встречах в футболке "Локомотива" во всех турнирах.
Пиитерец
Некомплектный подарок получился. К ноге надо было подарить ещё и специальный держатель - хамонеру - иначе замучается именинник мясо от ноги отделять. )))))))))))
17:41 20 января
баламошка
Хитрый подарок. Понятно, что придётся вместе с ними жрать. 90% подарка сами дарители и слопают.
17:09 20 января
Эрмин
А кто это Тарасова подарить мог ? Крепостное право в Локо ?
17:00 20 января