Игорь Шалимов: "У "Краснодара" есть очевидные проблемы в ряде компонентов"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" назвал слабые стороны команды. По словам наставника, ключевой фактор – завершение моментов.

– "Краснодар" забил 40 голов – на 14 меньше, чем в прошлом году, и одержал 12 побед вместо 16. Почему такой регресс?

– У нас высокие показатели владения мячом, моментов создаем больше и забивать должны тоже больше. Но есть ряд проблем в завершении: последняя и предпоследняя передача. Надо добавлять в ударах по воротам из-за штрафной, в том числе при "стандартах" – мы со штрафного забили только один гол в чемпионате. Нам нужен человек, который из 10 передач с фланга хотя бы 8 подаст в одну точку. Угловых у нас очень много – но забили гол только в последнем туре. Не случайно акцентирую внимание на этих элементах – против нас практически все садятся в оборону, и ключевым фактором становится завершение моментов.

– Сравнивая "Краснодар" нынешний и прошлогодний, кононовский, выводы делают не в вашу пользу. Согласны?

– Многие вспоминают даже не прошлый, а позапрошлый сезон. Игра действительно выглядела немного иначе, расстояния между игроками были чуть меньше, мяч ходил быстрее. Больше футболистов уходили на чужую половину поля. В среднем сейчас в атаке мы отдаем передачу от 9 до 12 метров , тогда – на 7 – 8 метров. У нас есть очевидные проблемы в ряде компонентов: дриблинг, удары из-за штрафной, "стандарты" и фланговая игра. (Сергей ЕГОРОВ)