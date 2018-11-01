Игорь Шалимов: “Спартаку" нужен стильный тренер"

Экс-полузащитника "Спартака" Игорь Шалимов, который сейчас работает главным тренером "Химок", в интервью "СЭ" отметил, что красно-белым нужен стильный тренер. Сейчас командой на праваз исполняющего обязанности руководит Рауль Рианчо.

– Что главное в вопросе назначения нового главного тренера?

– Стиль. Для меня характерен пример Сарри, который и в "Эмполи" прививал атакующий футбол, и в "Наполи", и теперь в "Челси". Если у тебя средние исполнители, будешь идти в середине таблицы, но все равно зрителю интересна такая игра, а если ты в топ-команде с топ-футболистами, то, помимо достижения результата, твои ребята будут получать удовольствие от самого процесса.

– Какой стиль у Карреры?

​– У Массимо была очень сильная группа атаки. "Спартак" часто действовал по схеме, условно, 2-1-7: кода в атаку выбегали крайние защитники, в обороне оставались два центральных и один опорник. Остальные находились впереди. Но есть в этом вопросе и еще одна важная деталь – технологическая. (Сергей Егоров)

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