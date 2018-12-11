Игорь Шалимов: "Решение об увольнении Карреры было принято на эмоциях, но у него не было хорошего контакта с россиянами"

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов считает, что решение об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака".

"Я не знаю, что происходило внутри "Спартака". Нужно иметь хороший контакт с россиянами, но у Карреры этого не было. На мой взгляд, это ненормальная ситуация, потому что здесь речь не шла о футболе. Я не видел, что Глушаков был плох. В последних трех матчах чемпионата, в которых он участвовал, "Спартак" одержал три победы. Постоянные скандалы напрягают руководство. Я думаю, что решение об увольнении Карреры было принято на эмоциях. "Спартаку" нужен стильный тренер, который вернет эту игру. Без стабильной игры ты не можешь выиграть чемпионат. Таких тренеров в России не так много. "Спартак" прилично стартовал с Кононовым с точки зрения результата, но не игры, потому что времени прошло мало. После сборов посмотрим, что из этого получится", - сказал Шалимов в эфире "России-24".