Игорь Шалимов: "Потери "Краснодара" могли сломать игру"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы в матче 11-го тура чемпионата России над "Амкаром" (1:0) отметил, что его команда смогла сыграть в свой футбол. Наставник высоко оценил класс соперника.

– Почему был долго в раздевалке? К нам зашел Сергей Галицкий, – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Это наши внутренние дела. Какой был тон? Хороший – мы выиграли.

Не сказал бы, что "Краснодар" прибавлял по ходу матча. Мы готовились играть агрессивно. Действовали в своем ключе. Было много потерь, которые могли сломать нам игру. Нужно стараться убирать эти моменты.

"Амкар" у "Терека" выиграл в Грозном и находился на 5-м месте. Соперник обороняется не количеством а качеством. Замены? Мы смотрим по игре. Был нужен более качественный контроль мяча.