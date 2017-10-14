Игорь Шалимов: "Не вижу, что в "Краснодаре" что-то не так"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) отметил, что полузащитник Павел Мамаев не проходит в состав из-за большой конкуренции, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Специалист подчеркнул, что команда должна выдержать критику из-за последних результатов.

– Сейчас "Краснодар" к чему стремится?



– Наша игра – короткий, средний пас, быстрая игра. Стараемся добавить открывание за спину, чтобы добавить контратаки. Когда говорят про плохую игру, значит, что матч не смотрят. Надо пересматривать на холодную голову. Негативные вещи надо исправлять, позитивные – улучшать. Понятно, то когда проигрываешь несколько игр подряд, надо выдерживать критику.



– Вы выпустили Ристича вместо Подберезкина в старте. Затем поменяли его на Жоаузинью. Почему?



– Ристич сыграл неудачно. Нам предпочтительнее нужен был левша, и мы потому его поставили. Жоаузинью вышел получше.



– Эта игра была лучше, чем предыдущая, но были несерьезные ошибки, суета. Дело в настрое, в психологии? Какая атмосфера в раздевалке?



– Нет, психологически готовы. Сумбура в атаке не видим. Но простые ошибки... Их было меньше. Но мы так играем, потому что мы не садимся в оборону. От обороны играть проще, владеть инициативой тяжелее. Мы будем работать, чтобы ошибок было меньше. Я не вижу, что что-то не так. Все нормально тренируются. Результаты, конечно, давят, но нельзя разваливаться, поддаваться панике. В Туле была безобразная игра, а здесь же мы играли с представителем верхней части таблицы, но мы не провалились.



– Мамаев осел на скамейке запасных. Почему?



– Паша тренируется. Но народа много, особенно на эту позицию, делаем выбор из 5-6 человек.

Трансляция матча "Краснодар" – ЦСКА