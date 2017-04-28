Игорь Шалимов: "Краснодар" заслуживает оценки "отлично"? Никакие оценки сейчас ставить не надо"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча с "Амкаром" (2:0) отметил, что команде рано выставлять оценки, несмотря на беспроигрышную серию. По словам наставника, впереди еще пять игр.

– Травма Шишкина? Там кровь была. Рассечение. Завтра поймем, на сколько там все серьезно, – отметил Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".

– Не была ли игра чрезмерно жесткой?

– На мой взгляд, нет. Была нормальная борьба. Арбитр отработал хорошо, давал бороться, не свистел, где не надо, держал темп. Мне кажется, в этом плане все прошло нормально.

– Что скажите о вышедших на замену? Например, Перейра уже через 30 секунд отдал голевой пас...

– Хорошо они вышли. Вообще выходить на замену не так просто. Мы ребят готовим на протяжении недели или нескольких дней перед игрой, чтобы они были готовы так же, как и игроки основного состава. Иногда не всегда получается хорошо войти в игру, а иногда становится только хуже. Сегодня этого не произошло – ребята вышли и усилили.

– Девять игр без поражений. Команда заслуживает оценки "отлично"?

– Нет. Нам оценки никакие сейчас ставить не надо. У нас еще пять игр. Оценку поставим по окончании сезона.

– Последние четыре игры на выезде. Для вас это проблема?

– Мы ребят готовим к тому, чтобы это не было проблемой. Есть перелет, есть гостиница, чужое поле. Но ничего страшного в этом быть не должно. У нас в этом году три победы на выезде. Ребята потихоньку к этому адаптируются. Это не должно быть проблемой, хотя дома играть намного комфортней и выглядим мы там сильнее. Но и дома у нас было несколько ничьих и мы потеряли очки.