Игорь Шалимов: "Краснодар" мог более уверенно победить "Урал"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Уралом" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что его команда могла победить более уверенно. Он также добавил, что "быкам" было проще из-за того, что екатеринбуржцы играли в открытый футбол и делали много коротких передач.

– Главное, что сегодня выиграли, увезли с такого тяжелого выезда три очка. Могли сегодня выиграть более уверенно, первые полчаса хорошо играли, – сказал Шалимов. – Забили гол, стали терять простые мячи на чужой половине и получать контратаки. Мы это обязательно разберем.

Для нас было легче сегодня в том, что "Урал" играет в футбол, делает много коротких передач. С играющими командами всегда легче. Открытый футбол есть открытый футбол. (Алексей МАКСИМОВ)

Трансляция матча "Урал" - "Краснодар"