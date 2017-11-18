Игорь Шалимов: "Итоговый результат в матче со "Спартаком" сути игры не отражает"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:4) отметил, что красно-белые наказали его команду за ошибки в первом тайме. Специалист также добавил, что итоговый результат не отражает сути игры.
– Итоговый счет сути игры не отражает, – сказал во флеш-интервью Шалимов. – Игру предупредил первый гол. В матчах с такими командами мы часто пропускаем первыми. Во втором тайме мы владели инициативой, создали моменты, но при 0:2 тяжело перекрывать контратаки соперника. Когда тебе нужно отыгрываться, 2-3 атаки пропустишь. Они нас наказали за наши ошибки. Наша болезнь – это первый тайм. Было много невынужденных потерь. Со "Спартаком" так играть нельзя.
Промес? Против него играть сложно, хотя нельзя сказать, что он был опасен в первом тайме.
vialiy
А может Шалимов родственник Арутюняна? Потому и не увольняет...
19:46
nickkiol
бывший игрок спартака оправдывается от поражения от спартака. Нонсенс
19:46
Dymanomashina
Так у тебя ВСЕ такие результаты с более-менее командами, Игорь!
19:45
Щас спою
А мне этот парень нравится,и не краснеет,не зря несколько лет баб тренировал
19:42
Alukard1349
Самому то не стрёмно?!Духу не хватает заявление написать?!Ждет пока уволят,чтобы отступные получить.Вот из-за так их уродов страдают все.И клуб и болельщики
19:00
SpaMan
Правильно он сказал, по игре счет 6-1 должен был быть
18:52
Cap. Morgan
Он первый тайм видел вообще?))
18:51