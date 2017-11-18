18:46 | Футбол — РФПЛ

Игорь Шалимов: "Итоговый результат в матче со "Спартаком" сути игры не отражает"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:4) отметил, что красно-белые наказали его команду за ошибки в первом тайме. Специалист также добавил, что итоговый результат не отражает сути игры.

– Итоговый счет сути игры не отражает, – сказал во флеш-интервью Шалимов. – Игру предупредил первый гол. В матчах с такими командами мы часто пропускаем первыми. Во втором тайме мы владели инициативой, создали моменты, но при 0:2 тяжело перекрывать контратаки соперника. Когда тебе нужно отыгрываться, 2-3 атаки пропустишь. Они нас наказали за наши ошибки. Наша болезнь – это первый тайм. Было много невынужденных потерь. Со "Спартаком" так играть нельзя.

Промес? Против него играть сложно, хотя нельзя сказать, что он был опасен в первом тайме.

Краснодар - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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vialiy

А может Шалимов родственник Арутюняна? Потому и не увольняет...

19:46

nickkiol

бывший игрок спартака оправдывается от поражения от спартака. Нонсенс

19:46

Dymanomashina

Так у тебя ВСЕ такие результаты с более-менее командами, Игорь!

19:45

Щас спою

А мне этот парень нравится,и не краснеет,не зря несколько лет баб тренировал

19:42

Alukard1349

Самому то не стрёмно?!Духу не хватает заявление написать?!Ждет пока уволят,чтобы отступные получить.Вот из-за так их уродов страдают все.И клуб и болельщики

19:00

SpaMan

Правильно он сказал, по игре счет 6-1 должен был быть

18:52

Cap. Morgan

Он первый тайм видел вообще?))

18:51