Игорь Шалимов: "Итоговый результат в матче со "Спартаком" сути игры не отражает"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:4) отметил, что красно-белые наказали его команду за ошибки в первом тайме. Специалист также добавил, что итоговый результат не отражает сути игры.

– Итоговый счет сути игры не отражает, – сказал во флеш-интервью Шалимов. – Игру предупредил первый гол. В матчах с такими командами мы часто пропускаем первыми. Во втором тайме мы владели инициативой, создали моменты, но при 0:2 тяжело перекрывать контратаки соперника. Когда тебе нужно отыгрываться, 2-3 атаки пропустишь. Они нас наказали за наши ошибки. Наша болезнь – это первый тайм. Было много невынужденных потерь. Со "Спартаком" так играть нельзя.

Промес? Против него играть сложно, хотя нельзя сказать, что он был опасен в первом тайме.