Игорь Шалимов: "Хочется поддержать судей в концовке сезона"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Арсеналом" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России заявил, что удовлетворен игрой своей команды. Также он выразил поддержку судьям, подчеркнув, что на них итак оказывается огромное давление.

– У Каборе это был первый гол за все время, что он играет в городе Краснодаре. Знаете ли об этом? И поздравили ли его как-то по-особенному?

– Нет, просто поздравили.

– Если посмотреть на сезон в целом, вы занимались улучшением команды. Сейчас готовила ли команда включиться в полную силу?

– У нас задача – попасть в Лигу Европы, но от этого ничего не меняется. Мы готовимся так же, как и всегда. Осталось 6 игр, из них – 5 на выезде. Нам надо готовиться, мы не планируем ничего наперед. Нам важно восстановиться, подумать над составом и двигаться дальше.

– Как вы оцениваете судейство в целом в премьер-лиге?

– Я оцениваю положительно. Мы никогда не будем возмущаться судейством, потому что это бесполезное дело. Хочется, наоборот, поддержать судей в концовке сезона, так как на них итак оказывается огромное давление. Мы уважительно относимся к работе судей. Это я говорю об игроках и тренерском штабе, клуб, может, будет как-то иначе на это смотреть. (Екатерина ПОТАПОВА)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Арсенал"