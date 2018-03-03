Игорь Шалимов: "Центральные защитники "Краснодара" хорошо отыграли в матче с "Ростовом"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Ростовом" (3:1) в матче 21-го тура премьер-лиги отметил, что его команда справилась со стандартами ростовчан, передает спецкорр "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА из Краснодара. Специалист также остался доволен игрой центральных защитников.

- Насколько удивил "Ростов"? Он стал много играть в атаке...

- Я бы не сказал, что много играет в атаке. Много играет - это две минуты? Когда мы повели в счете, умышленно сели на свою половину При 0:0 так не играем. Мы просто перекрывали зоны сопернику.

– Почему первый тайм с "Ростовом" был нервным?

– Мне не показалось нервозным. Было много угловых и штрафных. Я знаю, что Карпин работает над этим очень серьезно, но мы справились. Нам могли забить второй гол, но было достаточно спокойно. Мы справились. Нам важно было не пропускать длинные атаки.



– Из-за дисквалификации Мартыновича играли Гранквист и Грицаенко. Как оцените эту пару? И кого считаете основным – Грицаенко или Мартыновича?



– Игру центральных защитников хорошо. Мартынович много сыграл на сборах, и он является одним из основных, наверно, он и будет играть. Но Грицаенко набрался опыта, и если что-то случится, мы на него рассчитываем.