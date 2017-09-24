Игорь Шалимов: "Бесшабашность "Краснодару" не нужна"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 11-го тура рассказал о том, что он планировал некоторые замены до игры. По его словам, молодые игроки пока не могут составить серьезную конкуренцию основным футболистам.

- Насколько удовлетворены заменами? И почему заменили именно тех игроков?



- Подберезкин слабо сыграл, но на этой позиции конкуренция большая, 6-7 игроков. Поэтому планировали эту замену на Вандерсона в зависимости от результата.. Каборе играли потому, что нам надо атакующего игрока в середину. Мы выпустили Окриашвили. Жоаузинью выпустили... он вышел хорошо. Мы нагнетали с флангов. Хотя почти ничего не дошло, но это уже другой вопрос. С флангов должна идти большая опасность.

- Не кажется ли вам, что не хватает бесшабашности и надо вернуть Игнатьева, Сулейманова?



- Бесшабашность нам не нужна. Мы их попробовали, когда у нас было много травм, они проявили себя хорошо. Но пока мы не видим, что они могут составить серьезную конкуренцию игрокам основы. (Екатерина ПОТАПОВА)