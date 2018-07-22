Игорь Лебедев: "Березуцкие приняли правильное решение"

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился с "СЭ" мнением о решении Алексея и Василия Березуцких завершить карьеру в возрасте 36 лет. Депутат назвал бывших защитников ЦСКА и сборной России эпохой отечественного футбола.

Накануне, 21 июля, Лебедев в Твиттере пошутил о решении игроков, написав: "Закон о повышении пенсионного возраста еще не принят, а братья Березуцкие уже на пенсии".

– Братья – это целая эпоха российского футбола – не только ЦСКА, но и сборной, – сказал Лебедев. – Это игроки, которые всегда входили в костяк любой команды, где выступали. Березуцкие были у всех на слуху лет пятнадцать как минимум. Но мы понимаем, что спорт подвластен возрасту. Карьере этих футболистов может позавидовать, наверное, каждый спортсмен и остается пожелать всем, чтобы они достигли таких же высот как братья.

Мне хотелось бы, чтобы они остались в системе российского футбола и РФС нашел бы возможность использовать их опыт, знания и авторитет. Все это может работать на благо нашего футбола.

– Не рано ли они завершили карьеру?

– Наверное, это самый оптимальный возраст. Мы понимаем, что современный футбол настолько быстр, что, наверное, года дают о себе знать. Мы только что были свидетелями чемпионата мира в нашей стране. Можно взять хотя бы Мбаппе из сборной Франции. Не знаю, какой моторчик в нем сидит, но у француза невероятная скорость. Противостоять ему в определенном возрасте сложнее. Хотя опыт есть опыт.

Можно сказать, что Игнашевич вытащил оборону нашей сборной на ЧМ, но все равно возраст дает о себе знать. Одно дело провести пять матчей, а другое – выступать в РПЛ. Конечно, это тяжело. Поэтому, думаю, что ребята приняли правильное решение, сделали это самостоятельно, без подталкивания со стороны.

– Это лучшие братья в истории российского футбола?

– Не хотелось бы проводить какие-то сравнения, потом что каждая спортивная пара в нашем футболе прекрасна. Березуцкие ушли, но сейчас стремительно прогрессируют Миранчуки из "Локомотива". Они уже приглашаются в сборную, будут развиваться все больше. То, что братья приходят в наш спорт – это хорошо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Алексей Березуцкий перешел в ЦСКА перед началом сезона-2001, его брат Василий пополнил ряды армейцев на полгода позже. Оба игрока является шестикратным чемпионами России. Семь раз они завоевали Кубок и шесть - Суперкубок страны. Также они являются победителями Кубка УЕФА-2004/05. В составе сборной России они стали бронзовыми призерами Евро-2008.

Василий Березуцкий провел за ЦСКА 531 игру и забил 13 голов, также на его счету 5 мячей в 101 матче за сборную России. На счету Алексея 502 встречи и 11 голов за армейский клуб и 58 игр за национальную команду.

Братья Березуцкие: "Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать" //

Отдыхайте, братья. Березуцкие уходят в тени Игнашевича