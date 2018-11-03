Игорь Корнеев: "Каррера сам бросил камень в свой огород. Он посчитал себя выше команды"

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев - об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака".
– Думаю, итальянец сам бросил камень в свой огород. Вспомните, как он начинал. Каррере удалось создать хорошую атмосферу в коллективе, всех объединить своей идеей. В итоге спартаковцы играли за тренера. Где-то Глушаков вытаскивал на последних секундах, где-то – кто-то еще. То есть этот процесс невозможно было остановить! Со стороны чувствовалось, что команда единое целое, что все бьются друг за друга! Как я уже сказал, обойма была на стороне тренера.
– Что же произошло потом?
– Мне кажется, в какой-то момент Каррера посчитал себя выше команды и, возможно, подумал, что те игроки, которые его подняли, ему больше не нужны. (Александр Львов)
Полная версия интервью – здесь.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/golovinu-nuzhno-zabyt-skolko-za-nego-zaplatili-bolshoe-intervyu-korneeva-1474951/