Игорь Корнеев: "Каррера сам бросил камень в свой огород. Он посчитал себя выше команды"

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев - об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака".

– Думаю, итальянец сам бросил камень в свой огород. Вспомните, как он начинал. Каррере удалось создать хорошую атмосферу в коллективе, всех объединить своей идеей. В итоге спартаковцы играли за тренера. Где-то Глушаков вытаскивал на последних секундах, где-то – кто-то еще. То есть этот процесс невозможно было остановить! Со стороны чувствовалось, что команда единое целое, что все бьются друг за друга! Как я уже сказал, обойма была на стороне тренера.

– Что же произошло потом?

– Мне кажется, в какой-то момент Каррера посчитал себя выше команды и, возможно, подумал, что те игроки, которые его подняли, ему больше не нужны. (Александр Львов)

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