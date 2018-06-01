Игорь Гамула: "Я уже истосковался по тренерской работе, но из Уфы предложений не поступало"

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула отметил, что руководство "Уфы" не связывалось с ним по поводу тренерской работы. Ранее из клуба в "Зенит" ушел Сергей Семак. Уфимцы обещали в скором времени назвать имя нового наставника.

– В "Уфе" сказали, что скоро назовут нового тренера? Это ж хорошо! Но со мной пока никто не связывался, – приводит Life слова Гамулы. – Вообще, всегда нужно быть готовым вернуться на тренерский пост. Конечно, я уже истосковался по тренерской работе, но из Уфы никаких предложений не поступало.

Игорь Гамула в последний раз работал в РФПЛ в 2014 году – с сентября по декабрь он возглавлял "Ростов". Сейчас специалист занимает должность старшего тренера в молодежке ростовчан.