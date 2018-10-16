17:22 16 октября | Футбол — РПЛ

Игорь Денисов уверен, что Кокорин и Мамаев все поймут за два месяца в СИЗО

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Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов в эксклюзивном интервью "СЭ" высказал мнение, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев не заслуживают тюремного заключения за участие в двух драках.

 
Игорь Денисов (справа) и Александр Кокорин.Игорь Денисов - о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Прошу обойтись без людоедства!"

- Уверен, что те два месяца, которые ребята проведут в СИЗО, навсегда изменят их представления о том, как себя надо вести. Но лично мое мнение – и я готов к тому, что оно не встретит понимания – этого достаточно, - сказал Денисов. - Лично я считаю, что наказание должно соответствовать тяжести.

Условный срок, огромный штраф, публичные извинения – все что угодно, но не тюремное заключение. Тюрьма – это не выход. Не предлагаю какого-то особенного отношения к ним – нужно решить все по закону, я лишь прошу обойтись без людоедства. (Илья Андреев)

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