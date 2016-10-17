Игорь Чугайнов: "Бежит Хенти хорошо. Только это не легкая атлетика"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов, говоря о проблемах железнодорожников, отметил, что у команды нет достойных исполнителей в атаке. По его словам, Эсекиэл Хенти хорошо бегает, но в футбол играть не умеет.

– После матча с "Амкаром" Юрий Семин констатировал: "Все, что внутри штрафной площади, у нас не получается". Безнадега?

– Проблема в нападении после ухода Ньясса так в "Локомотиве" и не решилась. Для меня это очевидно. Что Шкулетич, что Хенти не могут достойно играть в команде, которая претендует на что-то серьезное.

– Хенти вы вообще назвали "дровами"...

– Типа того. Бежит он хорошо. Только это не легкая атлетика, а футбол. Надо знать, куда двигаться, врываться. Мне кажется, Хенти не понимает, что делать на поле.

– "Локо" приобрел Портнягина, да только он получил травму.

– Даже здоровый Портнягин, мне кажется, вряд ли решит проблемы команды в атаке. Нужен другой исполнитель на передней линии.