Игорь Черевченко: "Как обыграть "Зенит"? Надо забить на один гол больше"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко дал комментарий в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита".

"Зенит" после 15 туров занимает первое место в чемпионате России с 34 очками. "Арсенал" с 17 баллами располагается на 11-й строчке.

– Прогресс в игре будет виден после сегодняшней встречи с "Зенитом", футбол наказывает за нереализованные моменты. Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич хорошо сыграл те матчи, когда я пришел в команду, – заявил Черевченко. – Тренерскому штабу пришлось выполнить контрактное соглашение, поэтому игрок не будет играть сегодня. Решение финансового вопроса с Джорджевичем? Такое даже не обсуждалось. Как обыграть "Зенит"? Надо забить на один гол больше, чем питерский клуб.

"Арсенал" – "Зенит": чемпионат России, онлайн-трансляция, 3 декабря, начало – в 19.30 (мск).