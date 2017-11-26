Игорь Чайковский: "Давно не играл, приятно выйти на поле"

Полузащитник "Анжи" Игорь Чайковский в перерыве матча 18-го тура чемпионата России против "Ростова" выразил надежду, что команда перестанет пропускать в концовках таймов. Ростовчане повели в счете на 44-й минуте - с пенальти отличился Александр Бухаров.

- Будем работать над этим. Какое-то невезение. Постараемся исключить это, - сказал Чайковский в эфире канала "Наш футбол". - Приятно играть, давно не играл. Сейчас важно выйти на второй тайм и постараться исправить ситуацию.

Для Чайковского игра стала первой в нынешнем сезоне.

Трансляция матча "Ростов" - "Анжи"