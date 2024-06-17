Газизов: «Планируем подписать в махачкалинское «Динамо» 4-5 новичков»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.

«Работа по усилению команды уже давно ведется. Смотрим, общаемся с кандидатами. Планируем подписать 4-5 новичков. Костяк у нас сформирован, но нужно точечные усиления в каждую зону», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

«Динамо» заняло второе место в первой лиге и впервые в истории сыграет в РПЛ.