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17 июня, 23:59

Газизов: «Планируем подписать в махачкалинское «Динамо» 4-5 новичков»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.

«Работа по усилению команды уже давно ведется. Смотрим, общаемся с кандидатами. Планируем подписать 4-5 новичков. Костяк у нас сформирован, но нужно точечные усиления в каждую зону», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

«Динамо» заняло второе место в первой лиге и впервые в истории сыграет в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-planiruem-podpisat-4-5-novichkov/
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Зенит

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да Силва Виллиан Роша

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