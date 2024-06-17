Рыбус не договорился с «Рубином» о новом контракте

Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мецея Рыбуса, рассказал о будущем футболиста.

«Мы не смогли договориться с «Рубином» о продлении контракта. У нас не вышло, но мы пока не получили официального ответа от клуба о том, что игрок покидает команду свободным агентом. Скорее всего, уже сейчас будем искать другие варианты карьеры. ФНЛ не рассматриваем, Мацей — футболист не такого уровня, поэтому будем рассматривать все варианты, в том числе РПЛ и Европу. Возможно возвращение в польскую лигу. Нынешняя ситуация никак не влияет — Мацей родился в Польше», — приводит слова Орещука Sport24.

34-летний поляк выступает в России с 2012 года, у футболиста жена из Осетии.

В минувшем сезоне Рыбус провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.