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17 июня, 23:45

Рыбус не договорился с «Рубином» о новом контракте

Сергей Разин
корреспондент
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Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мецея Рыбуса, рассказал о будущем футболиста.

«Мы не смогли договориться с «Рубином» о продлении контракта. У нас не вышло, но мы пока не получили официального ответа от клуба о том, что игрок покидает команду свободным агентом. Скорее всего, уже сейчас будем искать другие варианты карьеры. ФНЛ не рассматриваем, Мацей — футболист не такого уровня, поэтому будем рассматривать все варианты, в том числе РПЛ и Европу. Возможно возвращение в польскую лигу. Нынешняя ситуация никак не влияет — Мацей родился в Польше», — приводит слова Орещука Sport24.

34-летний поляк выступает в России с 2012 года, у футболиста жена из Осетии.

В минувшем сезоне Рыбус провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-657123-rybus-ne-dogovorilsya-s-rubinom-o-novom-kontrakte-deystvuyushchiy-istekayet-v-iyune
Мацей Рыбус
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
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16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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