Игорь Акинфеев: "Статистику посещаемости матчей ЦСКА нужно исправлять"

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку команды. При этом вратарь надеется, что в следующем сезоне на домашних матчах армейцев будет присутствовать больше зрителей.

- Стадион ЦСКА? Он привлекает своей футбольной энергетикой, - сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе. - Поддержка людей, которые приходят, очень весома, но хочется видеть больше зрителей. Думаю, что для этого есть все предпосылки и нет отговорок как у футболистов, так и у болельщиков - холод, шашлыки, еще что-то.

Статистику нужно исправлять. В следующем сезоне хочется видеть на трибунах около 20 тысяч болельщиков. Мне кажется, что футбол, энергетика и сама игра станут еще лучше.