Игорь Акинфеев - о 5:0 в первом тайме: "Реализация наших моментов сегодня фантастическая"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в перерыве матча 29-го тура против "Арсенала" объяснил град голов в ворота туляков. Первая половина игры завершилась со счетом 5:0.

– Не сказал бы, что легко, – сказал во флэш-интервью Акинфеев. – "Арсенал" играет в тот футбол, который мы смотрели на теоретических занятиях. Просто реализация наших моментов сегодня фантастическая. За счет этого и ведем – все моменты, которые были, использовались.

Забили много голов за счет быстрых контратаках. Не было позиционных, суперкомбинаций: проход – прострел – гол. Была ставка на Головина, потому что он быстрый. Вышел Бистрович, Мариу помогает, Муса - могу всех перечислить.

– Во втором тайме будет 10:0?

– Надо уважать соперника. Не надо смеяться, а выходить и играть. Это футбол.

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"