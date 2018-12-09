Хохлов назвал игру с "Уралом" возможно последней для "Динамо" на "Арене Химки"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после разгромной победы над "Уралом" (4:0) в матче 17-го тура чемпионата России поблагодарил молодых игроков и персонал "Арены Химки", на которой команда провела последнюю встречу. Уже в 19-м туре бело-голубые сыграют со "Спартаком" на стадионе "Динамо".

– Это был отличный матч в исполнении нашей команды. Наконец-то то, о чем мы долго говорили, сработало, – сказал Хохлов. – К "Уралу" подготовились хорошо, ребята полностью выполнили установку на игру. Реализация нас не подвела – мы создавали и забивали. Победили заслуженно.

– Как-то отдельно обсуждали с футболистами перед матчем с "Уралом", что эта игра – последняя на "Арене Химки"?

– Отдельно об этом мы с футболистами не говорили, дополнительно на этом не акцентировались. Готовились как обычно, но понимали, что это может быть заключительная игра на "Арене Химки". Мы благодарны сотрудникам стадиона, которые готовили поле и саму арену. (Андрей Михайлов)