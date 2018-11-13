Хердур Магнуссон: "С Дзюбой мне пришлось нелегко"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон проанализировал матч 14-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:0). Он рассказал о противостоянии с форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой.

– Тяжело ли тебе было играть против Артема Дзюбы? И можешь ли выделить кого-то еще в составе соперника?

– В "Зените" можно выделить едва ли не всю команду. Например, Маркизио, который играл одного из плеймейкеров. Но мы сумели остановить его, и это оказало большое влияние на игру. С Дзюбой мне пришлось нелегко. Это большой, сильный нападающий, он очень хорош в сборной, а в чемпионате России может стать лучшим бомбардиром. Поэтому я особенно рад, что мы закрыли его и не пропустили в этом матче, - цитирует футболиста официальный сайт ЦСКА.

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