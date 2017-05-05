Хави Грасия: "Задача на конец сезона – четыре победы"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Уфы" заявил, что ставит на конец сезона перед командой максимальную задачу. Однако, по его словам, в составе есть потери.

– Насколько разные команды "Уфа" Гончаренко и Семака?

– "Уфа" играет 5-3-1-1. Несмотря на потери у них есть хороший нападающий, который борется. Это организованная команда. Мы сконцентрированы на трех очках. Сейчас много команд играют очень плотно. Очень сложно забить гол.

– Какова ситуация с центральными защитниками?

– У нас есть потери в составе. Травма Бурлака затягивается. Зато вернулся в строй Карлос Самбрано.

– Насколько, по вашему мнению, игроки в последних турах будут сражаться за тренера?

– Игроки – профессионалы. Задача на остаток сезона – четыре победы.(Артур ЕНИКЕЕВ).

Матч "Рубин" - "Уфа" состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.