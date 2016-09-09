Хави Грасия: "Рыжиков - классный вратарь, и он еще поможет "Рубину"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия подчеркнул, что продолжает доверять вратарю Сергею Рыжикову, несмотря на его ошибки в начале сезона. По словам специалиста, голкипер еще поможет казанцам в этом сезоне.

"Рыжиков - классный вратарь, - приводит "Р-Спорт" слова Грасии. - Он еще поможет нам в этом сезоне. Я верю в него".

В матче 6-го тура чемпионата России с "Уралом" в составе "рубиновых" может дебютировать нападающий Максим Лестьенн, который был заявлен за команду в конце августа.

"Лестьенн всегда здорово тренировался. Сейчас мы можем на него рассчитывать. У него такие же шансы попасть в состав, как и у остальных. Что касается Александра Сонга, то он тренировался в общей группе. Он в группе тех, кто может сыграть с "Уралом", - отметил тренер казанцев.