Хави Грасия: "Первая важная игра "Рубина" будет в Кубке России"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после первого дня сборов в Испании рассказал на чем будет сделан акцент в тренировочной работе. Специалист отметил, что команде важно подготовиться к предстоящему матч 1/4 финала Кубка России против "Сибири".

– Все футболисты перед отъездом в отпуск получили индивидуальные задания, игроки добросовестно их выполняли, и сейчас им будет легче включиться в рабочий темп. На этой неделе у нас запланировано много разных тренировок, и сейчас очень важно обойтись без травм.

Самое же главное на этом этапе возобновить тренировки, накопить так называемые тренировочные часы для того, чтобы поймать рабочий ритм и постепенно входить в игровой темп. Нам впереди предстоит провести много важных игр, первая из которых будет в Кубке России.