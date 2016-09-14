17:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Грасия оштрафован на 20 тысяч по итогам матча "Рубин" – "Урал"

0
0
0

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц после завершения заседания КДК огласил наказание для главного тренера "Рубина" Хави Грасии, который выходил за пределы технической зоны в матче 6-го тура чемпионата России против "Урала" (3:1). Наставник казанского клуба оштрафован на 20 тысяч рублей, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– За выход за пределы технической зоны в матче "Рубин" – "Урал" наставник Хавьер Грасия оштрафован на 20 тысяч рублей, – сказал Григорьянц.

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ