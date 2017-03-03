Хави Грасия: "Не думаю о месте по итогам сезона, "Рубину" нужны очки в ближайшем матче"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 18-го тура чемпионата России с "Анжи" подчеркнул, что в команде нет травмированных, кроме полузащитника Александра Сонга и нападающего Рубена Рочины. По его словам, остальные игроки находятся в хорошей форме.

- Александр Сонг тренируется в общей группе. Думаю, что он будет в нашем распоряжении, - сказал Грасия. - Говоря о Рочине - состояние прежнее. Остальные игроки находятся в хороших кондициях.

Я не думаю о том, какое место мы займем в конце сезона. Нам нужны очки в каждом ближайшем матче. Считаю, что это единственный действенный способ. (Артур ЕНИКЕЕВ)