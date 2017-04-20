Хави Грасия: "Канунников, Самбрано и Рочина, скорее всего, не сыграют в Самаре"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что команде необходима победа для того, чтобы вернуть уверенность в собственных силах. Также специалист рассказал о кадровых проблемах казанцев.

– Как команде вернуть уверенность? Считаю, что за счет первой победы, – сказал Грасия. – Сейчас у нас неудачная серия, но если посмотреть на несколько предыдущих матчей, то команда работала и заслуживала большего. В последнее время у "Крыльев" положительные результаты, это хорошая команда. Они сейчас набрали ход, удачно играют как за счет длинных передач, так и за счет контроля мяча. Но мы к любому матчу должны относиться как к возможности прервать неудачную серию.

– В каком состоянии Самбрано, Рочина и Канунников?

– Они проходят необходимую реабилитацию. Не буду загадывать. Давайте посмотрим, как будет развиваться динамика их восстановления. Но есть большая вероятность, что они не сыграют в Самаре. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Матч "Крылья Советов" - "Рубин" состоится 23 апреля, начало - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.