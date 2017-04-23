Хавьер Грасия: "Надеюсь, Канунников поможет "Рубину" победить "Крылья Советов"

Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия в преддверии гостевого матча 24-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" выразил надежду, что победить команде поможет восстановившийся от травмы нападающий Максим Канунников. Форвард получил повреждение в начале ноября.

– Восстановился Максим Канунников, – заявил Грасия в эфире телеканала "Наш футбол". – Я считаю, что это очень хороший футболист. Надеюсь, сегодня он поможет нашей команде победить.

Для нас матч с "Крыльями Советов" очень важный. Мы понимаем, что у игры есть некий подтекст, что это дерби, ведь города близко располагаются. Футболисты, возможно, это обсуждали, я с этим лично не сталкивался. Нам очень нужно взять очки независимо от того, дерби это или нет.

"Рубин" идет на 11-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 28 очков. "Крылья Советов" расположились на 14-й строчке с 20 баллами.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Крылья Советов" - "Рубин"