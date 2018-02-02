Ханни провел первую тренировку в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни, перешедший из "Андерлехта" 31 января, провел первую тренировку в составе красно-белых на сборе с испанской Марбелье, сообщает клубная пресс-служба.
27-летний игрок работал по обычной предматчевой программе, включающей упражнения на тактику и футбол на ограниченном участке поля.
Напомним, что контракт алжирца со "Спартаком" рассчитан на 3,5 года с возможностью продления на еще один год. За красно-белых футболист будет выступать под 30-м номером.
А еще сегодня с командой впервые тренировался наш новичок, Софиан Ханни 🇩🇿🏃♂ pic.twitter.com/xbxY9pYx0e– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 февраля 2018 г.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-02-02-khanni_provel_pervuyu_trenirovku/