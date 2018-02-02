Ханни провел первую тренировку в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни, перешедший из "Андерлехта" 31 января, провел первую тренировку в составе красно-белых на сборе с испанской Марбелье, сообщает клубная пресс-служба.

27-летний игрок работал по обычной предматчевой программе, включающей упражнения на тактику и футбол на ограниченном участке поля.

Напомним, что контракт алжирца со "Спартаком" рассчитан на 3,5 года с возможностью продления на еще один год. За красно-белых футболист будет выступать под 30-м номером.