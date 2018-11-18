Ханни назвал лучшего игрока РПЛ

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни в интервью пресс-службе клуба назвал лучшего игрока российской премьер-лиги. По мнению француза, это Роман Зобнин. Он также выделил его игру на чемпионате мира в России

– Кто, по-вашему, лучший игрок в РПЛ?

– Зобнин. Это тот игрок, на которого можно положиться. Он быстро адаптируется к любым изменениям, к системе игры. Роман – универсальный футболист. И порой он один бегает за двух-трех игроков.

За пределами газона он мало говорит, но на поле очень старается. Кроме того, вы все видели, как он показал себя на чемпионате мира в России.

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