Халк - про "Зенит", чемпионат мира и русский язык. Видео

Бывший нападающий "Зенита" Халк, ныне выступающий за "Шанхай Шанган", отметил, что продолжает следить за выступлениями питерцев. Также бразилец выразил надежду, что попадет на чемпионат мира в России в составе национальной команды. Напомним, что "Шанхай Шанган" на сборе в Дубае обыграл "Спартак" со счетом 1:0. Халк забил единственный мяч с пенальти.

– Я продолжаю наблюдать за матчами "Зенита", когда это возможно, – приводит слова Халка пресс-служба "Зенита". – Мысленно обнимаю всех вас. Надеюсь, что сине-бело-голубые станут чемпионами в этом сезоне.

Встречались ли мы с Лодыгиным? Нет, у нас не получилось встретиться. Мы переписываемся, но пока не виделись. Надеюсь, скоро это исправим.

Общаюсь ли с другими? Я стараюсь никого не терять из виду. Общаюсь со многими. Кришито, Дзюба, Лодыгин, Шатов, Смольников, Кокорин. Всегда могу написать им. Но больше всего с Кришито и Лодыгиным.

В Китае у меня все хорошо. Шанхай – большой клуб. Тут все здорово. Он выстраивается, как и весь город. Я быстро адаптировался и чувствую себя отлично.

– Планируете снова приехать в Санкт-Петербург?

– Я приезжал в прошлом году на Кубок Конфедераций. Был на новом стадионе "Зенита". Он просто фантастический. Меня очень тепло встретили. Не только питерские болельщики, но и все, кто был на трибунах.

– Надеемся увидеть вас на чемпионате мира в России в составе сборной Бразилии.

– Я буду стараться и упорно работать в клубе, чтобыполучить еще один шанс и вернуться в сборную.

– Помните какие-нибудь русские слова?

– Я говорю по-русски. Хорошо. Спасибо. Как дела? "Зенит" – чемпион.