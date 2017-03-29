Гус Хиддинк включил шестерых игроков в топ-5 лучших в истории чемпионатов России

К 25-летнему юбилею чемпионата России "СЭ" провел масштабное голосование и определил лучшего игрока в истории турнира. Им стал многолетний капитан сборной и трехкратный чемпион страны в составе "Зенита" Андрей Аршавин.

В нашем проекте приняли участие 10 тренеров, каждый назвал свою пятерку лучших. Вот какой выбор сделал бывший главный тренер сборной России и "Анжи" Гус Хиддинк, который разделил пятое место между двумя футболистами: 1. Аршавин. 2. Титов. 3. Бородюк. 4. Кержаков. 5. Акинфеев/Жирков.

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