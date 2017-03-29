10:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гус Хиддинк включил шестерых игроков в топ-5 лучших в истории чемпионатов России

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К 25-летнему юбилею чемпионата России "СЭ" провел масштабное голосование и определил лучшего игрока в истории турнира. Им стал многолетний капитан сборной и трехкратный чемпион страны в составе "Зенита" Андрей Аршавин.

В нашем проекте приняли участие 10 тренеров, каждый назвал свою пятерку лучших. Вот какой выбор сделал бывший главный тренер сборной России и "Анжи" Гус Хиддинк, который разделил пятое место между двумя футболистами: 1. Аршавин. 2. Титов. 3. Бородюк. 4. Кержаков. 5. Акинфеев/Жирков.

Все подробности голосования – по ссылке

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

откуда Хиддинку знать все подробности и историю российского футбола за 25 лет?

11:16

Promesov

Тогда и Месси можно включить. Че уж там и Криштиано Роналдо для пафоса давай включим. Сдается мне это будет самое позорное голосование за всю историю. Гуси, слуцкеры ваньку долговязого еще включите - ему приятно будет. Акинфеева разумеется нада поддержать и включить топ-1 за всю историю(пхахаха). Кержа полюбасу нада, ну и березу 100% тоже топчик пять - такие шутки отпускает по пять минут ухахатываешься. Внатуре весь нынешний российский футбол отражен в этом голосовании. Еще супер мега агента Селюка обязательно спросите - он вам точно перл выдаст.

11:14

Promesov

Бред

11:02

Russian Hippie

Уважаю

10:45

engaer

Народ не обманешь. Тихонов первый. А тренеры, особенно залетные, не знают толком ничего.

10:41

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