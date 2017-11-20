Губернатор Ленобласти - о матче "Зенит" - "Тосно": "Это как входить в клетку с раненым тигром"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после матча 17-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Тосно" (5:0) отметил, что команде Роберто Манчини, после ряда неудачных встреч, нужно было показать уверенную игру.

– Это как входить в клетку с раненым тигром, – цитирует 47 news Дрозденко. – До сегодняшней игры "Зенит" много критиковали. Им было некуда отступать, они борются за чемпионство, а последние три недели были неудачными. Вроде дошло до разговоров об отставке Манчини. Так что им хоть как, но надо было победить, причем, не просто мячик попинать, а сделать это уверенно.