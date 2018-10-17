ГУ МВД по Самарской области подтвердило, что Башкиров был пьян

Полковник Сергей Гольдштейн, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области сообщил "СЭ", что экспертиза полузащитника "Крыльев Советов" Евгения Башкирова подтвердила: 14 октября в момент задержания сотрудниками ГИБДД футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Результаты анализов защитника самарцев Георгия Тигиева, задержанного в тот же день по той же причине, еще не поступали.



– По водителю, который был задержан около пяти часов утра (речь о Башкирове – Прим. "СЭ"), медицинская экспертиза показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, – сказал Гольдштейн. – По второму, экспертиза еще не готова, ждем ее результатов. (Арман Мкртчян)