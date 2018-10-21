"Грязная игра. Недисциплинированные аргентинцы". Геннадий Орлов - о матче "Динамо" - "Зенит"

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал грязной игру "Динамо" и "Зенита" в первом тайме 11-го тура. До перерыва у "Зенита" за две желтые карточки из-за неспортивного поведения был удален нападающий Себастьян Дриусси. Также был заменен полузащитник Далер Кузяев, который получил жесткий удар от Себастьяна Хольмена.

– Грязная игра с обеих сторон. Хольмен бедром отправил Кузяева в нокдаун. Как Хольмен был наказан за это? Желтой карточкой? Ну, правильно, – сказал в эфире канала "Матч Премьер" Орлов в перерыве игры. – Пока игра "Динамо" в целом лучше. Даже в равных составах "Динамо" играло лучше, чаще атаковало. У "Зенита" мяч в центре поля не держался. Краневиттер мало заметен, мягко говоря. Маркизио старается, но его стараний мало. Кузяев много работал. Но были и ошибки. Чернов часто отдает пасы назад, не рискует, а это нужно. И фланг Смольникова тоже такой. А мы привыкли, что он атакует. Паредеса "Зениту" не хватает. Но он же получил четыре желтые карточки. Эти карточки словно надуманные. Как вот у Дриусси. Аргентинцы такие недисциплинированные. Толкнуть кого-то, с судьей поговорить. Приехали с большим мнением о себе сюда. Надо как-то дисциплинировать их здесь. Это отсутствие игровой дисциплины.