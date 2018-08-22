"Гронинген" отказался продавать ЦСКА полузащитника Доана

Генеральный директор "Гронингена" Ханс Нидланд отметил, что в текущее трансферное окно клуб отказался продавать 20-летнего японского полузащитника Рицу Доана в ЦСКА.

- Мы могли получить большие деньги от продажи Доана, но мы отказались, - цитирует RTV Noord Нидланда. - Игрок является одним из величайших талантов чемпионата Голландии, и это хороший комплимент для наших скаутов, что такой большой клуб интересуется одним из наших игроков. От ЦСКА было конкретное предложение.

Доан в прошедшем сезоне выступал за "Гронинген" на правах аренды. Он забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 29 играх чемпионата Голландии. Нынешним летом "Гронинген" выкупил права на игрока у клуба "Гамба Осака", подписав с ним контракт до 2021 года.

Transfermarkt оценивает Доана в 2,5 миллионов евро.

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