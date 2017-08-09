Григорий Морозов: "Судья посадил команды на желтые карточки"

Защитник московского "Динамо" Григорий Морозов в перерыве матча 5-го тура чемпионата России против "Ростова" заявил, что в первом тайме было много карточек из-за работы судьи. Также игрок отказался рассказывать об установке на игру.

- Почему много нарушений и желтых карточек? Потому что судья избрал такую тактику, - сказал в эфире телеканала "Футбол 2". - Посадил всех на желтые карточки. Плюс тяжело, жарко, все бьются, всем нужны очки, никто не уступает.

- Какую установку давал тренер на игру с "Ростовом"?

- Если он захочет, он вам сам после матча расскажет.

Трансляция матча "Ростов" - "Динамо"