Гостями студии "По коням!" станут Меньшиков и Ласицкене

Клубное телевидение ЦСКА анонсировал гостей программы "По коням!", которая выйдет в прямом эфире в воскресенье во время матча 8-го тура чемпионата России со "Спартаком"​.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, в гости придет один из лучших российских актеров современности, театральный режиссер и художественный руководитель театра Ермоловой знаменитый болельщик красно-синих Олег Меньшиков.

Гостьей студии "По коням!" в перерыве и по окончании дерби станет прославленная прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира, единственная в истории трехкратная победительница общего зачета "Бриллиантовой лиги" Мария Ласицкене.

ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)