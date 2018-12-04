Гончаренко восьмой раз признан лучшим тренером Белоруссии

Виктор Гончаренко, возглавляющий ЦСКА, признан лучшим тренером Белоруссии 2018 года, сообщает "Прессбол". За 41-летнего специалиста отдали голоса 261 из 441 респондентов.

Второе место занял главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко (64 голоса), третье - рулевой "Витебска" Сергей Ясинский (40 голосов). Гончаренко выиграл эту награду в восьмой раз.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством армейцы дважды становились серебряными призерами чемпионата России, а также выигрывали Суперкубок-2018.

ЦСКА занимает 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 27 очков.

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