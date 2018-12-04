22:24 | Футбол — РПЛ

Гончаренко восьмой раз признан лучшим тренером Белоруссии

Обсудить
0

Виктор Гончаренко, возглавляющий ЦСКА, признан лучшим тренером Белоруссии 2018 года, сообщает "Прессбол". За 41-летнего специалиста отдали голоса 261 из 441 респондентов.

Второе место занял главный тренер сборной Белоруссии  Игорь Криушенко (64 голоса), третье - рулевой "Витебска" Сергей Ясинский (40 голосов). Гончаренко выиграл эту награду в восьмой раз.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством армейцы дважды становились серебряными призерами чемпионата России, а также выигрывали Суперкубок-2018.

ЦСКА занимает 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 27 очков. 

Все о чемпионате России - здесь

 

Опрос

"Зенит" проиграл в Туле. Кто теперь фаворит чемпионата России?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.pressball.by/news/football/313001

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы других СМИ
Загрузка...