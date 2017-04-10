Голы Ильина и Лунгу принесли "Уралу" победу над "Оренбургом"

В матче 22-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле одолел "Оренбург" – 2:0. По голу забили Владимир Ильин и Чисамба Лунгу. При этом в концовке встречи бригада арбитров под руководством Евгения Турбина отменила взятие ворот хозяев из-за офсайда у Анзора Санаи.

Отметим, что для Ильина этот гол стал четвертым в последних четырех играх премьер-лиги. Этот успех позволил его команде подняться на 11-е место в турнирной таблице. "Оренбург" остался 15-м.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Оренбург" – 2:0 (1:0)

Голы: Ильин, 26 - штрафной (1:0). Лунгу, 90 (2:0).

"Урал": Заболотный, Кулаков, Новиков (Динга, 46), Балажиц, Меркулов, Димитров, Фидлер, Манучарян (Павлюченко, 63), Коробов (Павленко, 77), Лунгу, Ильин.

"Оренбург": Кержаков, Малых (Лобжанидзе, 83), Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов, Григорьев (Саная, 64), Афонин, Георгиев, Попович, Парняков (Ефремов, 57), Дюриш.

Предупреждения: Новиков, 21. Полуяхтов, 25. Малых, 40. Георгиев, 67. Фидлер, 82. Димитров, 83. Ойеволе, 87.

Судьи: ТУРБИН. Болотенков, Кобзев (все Москва).

10 апреля. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" - "Оренбург"