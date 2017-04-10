Голы Ильина и Лунгу принесли "Уралу" победу над "Оренбургом"

В матче 22-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле одолел "Оренбург" – 2:0. По голу забили Владимир Ильин и Чисамба Лунгу. При этом в концовке встречи бригада арбитров под руководством Евгения Турбина отменила взятие ворот хозяев из-за офсайда у Анзора Санаи.
Отметим, что для Ильина этот гол стал четвертым в последних четырех играх премьер-лиги. Этот успех позволил его команде подняться на 11-е место в турнирной таблице. "Оренбург" остался 15-м.
Чемпионат России
Премьер-лига
22-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Оренбург" – 2:0 (1:0)
Голы: Ильин, 26 - штрафной (1:0). Лунгу, 90 (2:0).
"Урал": Заболотный, Кулаков, Новиков (Динга, 46), Балажиц, Меркулов, Димитров, Фидлер, Манучарян (Павлюченко, 63), Коробов (Павленко, 77), Лунгу, Ильин.
"Оренбург": Кержаков, Малых (Лобжанидзе, 83), Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов, Григорьев (Саная, 64), Афонин, Георгиев, Попович, Парняков (Ефремов, 57), Дюриш.
Предупреждения: Новиков, 21. Полуяхтов, 25. Малых, 40. Георгиев, 67. Фидлер, 82. Димитров, 83. Ойеволе, 87.
Судьи: ТУРБИН. Болотенков, Кобзев (все Москва).
10 апреля. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".
Трансляция матча "Урал" - "Оренбург"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #УралОренбург 1:0 26' Владимир Ильин pic.twitter.com/KUlnEAnlJG– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 апреля 2017 г.
Хряк
Надеюсь. Оренбург вместе с Зинитом будет играть в фнл в след.сезоне !
20:13
Бен Ричардс
"Оренбург" проиграл, потому что изменил самому себе. Надо было с первой секунды всем по очереди падать на поле и изображать страдания все 90 минут,тогда могли бы ничейку зацепить, а так без шансов.
19:54
ALEXkon59
Павлюченко - на пенсию. С его выходом вообще все сломалось. Могло все и по-другому случиться.
19:49
Уралмашевец
Нет вопросов!
19:42
cerr
МУЖИКИ!!!!!!!!!!!!!
19:21