Головин занимается в общей группе ЦСКА

ЦСКА провел очередную тренировку в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска". В расположение клуба вернулись футболисты сборных. В общей группе работал хавбек Александр Головин. 21-летний россиянин пропустил игры сборной России с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3) из-за травмы. По индивидуальной программе занимался только Мариу Фернандес.
Завтра команда проведет утреннюю тренировку, после чего из аэропорта "Внуково" вылетит в Хабаровск.
Матч "СКА-Хабаровск" – ЦСКА состоится 18 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/krasnosinie-gotovyatsya-k-vstreche-so-ska-/
- ЦСКА (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- СКА-Хабаровск
- Сборная Испании (Футбол)
- Мариу Фернандес
- Александр Головин
ravilius777
вангую, хетрик! автоголов) ЦВБП!
19:11
vanyakozackov
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout
18:57
spetrov
Это хорошо. Погоду, к слову, в Хабаре обещают лютую.
18:30