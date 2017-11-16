18:13 | Футбол — РФПЛ

Головин занимается в общей группе ЦСКА

3

ЦСКА провел очередную тренировку в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска". В расположение клуба вернулись футболисты сборных. В общей группе работал хавбек Александр Головин. 21-летний россиянин пропустил игры сборной России​ с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3) из-за травмы. По индивидуальной программе занимался только Мариу Фернандес​.

Завтра команда проведет утреннюю тренировку, после чего из аэропорта "Внуково" вылетит в Хабаровск.

Матч "СКА-Хабаровск" – ЦСКА состоится 18 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/krasnosinie-gotovyatsya-k-vstreche-so-ska-/

3
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

ravilius777

вангую, хетрик! автоголов) ЦВБП!

19:11

vanyakozackov

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout

18:57

spetrov

Это хорошо. Погоду, к слову, в Хабаре обещают лютую.

18:30