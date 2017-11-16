Головин занимается в общей группе ЦСКА

ЦСКА провел очередную тренировку в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска". В расположение клуба вернулись футболисты сборных. В общей группе работал хавбек Александр Головин. 21-летний россиянин пропустил игры сборной России​ с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3) из-за травмы. По индивидуальной программе занимался только Мариу Фернандес​.

Завтра команда проведет утреннюю тренировку, после чего из аэропорта "Внуково" вылетит в Хабаровск.

Матч "СКА-Хабаровск" – ЦСКА состоится 18 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.