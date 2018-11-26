22:16 | Футбол — РПЛ

Голкипер "Локо" Медведев перенес операцию и выбыл на месяц

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Вратарь "Локомотива"  Никита Медведев перенес операцию по удалению части внутреннего мениска, информирует официальный сайт железнодорожников. Она была сделана в римской клинике "Вилла Стюарт".

Восстановление 23-летнего голкипера займет месяц. Он начнет тренироваться с командой на первом зимнем сборе.

В текущем сезоне Медведев не провел ни одного матча за "Локомотив".

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