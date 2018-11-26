Голкипер "Локо" Медведев перенес операцию и выбыл на месяц

Вратарь "Локомотива" Никита Медведев перенес операцию по удалению части внутреннего мениска, информирует официальный сайт железнодорожников. Она была сделана в римской клинике "Вилла Стюарт".

Никита Медведев передаёт всем привет из клиники – сегодня Никита перенёс артроскопическую операцию по удалению части внутреннего мениска.

Вернётся в строй вратарь на первых зимних сборах ✊🏼https://t.co/dkmNlSDrkY pic.twitter.com/CWXyaMCBmF – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 26 ноября 2018 г.

Восстановление 23-летнего голкипера займет месяц. Он начнет тренироваться с командой на первом зимнем сборе.

В текущем сезоне Медведев не провел ни одного матча за "Локомотив".

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