Гол Смолова принес "Краснодару" победу над "Уфой"

В матче 9-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле уступила "Краснодару" – 0:1. Автором единственного гола стал Федор Смолов. На счету форварда теперь три забитых мяча в нынешнем сезоне.

Этот успех позволил "Краснодару" подняться на третье место в таблице, обойдя ЦСКА. "Уфа" осталась на девятой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Уфа" – "Краснодар" – 0:1 (0:0)

Гол: Смолов, 75.

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Аликин, Живоглядов, Пауревич, Сухов, Засеев (Кротов, 71), Зубарев (Табидзе, 46), Обляков, Игбун, Сысуев (Абдулавов, 77).

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Жигулев (Жоаузинью, 55), Газинский, Перейра (Вандерсон Масиэл, 77), Подберезкин, Смолов (Иван, 90+2), Классон.

Предупреждения: Шишкин, 41. Засеев, 62.

Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).

10 сентября. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Трансляция матча "Уфа" - "Краснодар"