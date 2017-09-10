Гол Смолова принес "Краснодару" победу над "Уфой"

В матче 9-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле уступила "Краснодару" – 0:1. Автором единственного гола стал Федор Смолов. На счету форварда теперь три забитых мяча в нынешнем сезоне.
Этот успех позволил "Краснодару" подняться на третье место в таблице, обойдя ЦСКА. "Уфа" осталась на девятой строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
9-й тур
"Уфа" – "Краснодар" – 0:1 (0:0)
Гол: Смолов, 75.
"Уфа": Беленов, Стоцкий, Аликин, Живоглядов, Пауревич, Сухов, Засеев (Кротов, 71), Зубарев (Табидзе, 46), Обляков, Игбун, Сысуев (Абдулавов, 77).
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Жигулев (Жоаузинью, 55), Газинский, Перейра (Вандерсон Масиэл, 77), Подберезкин, Смолов (Иван, 90+2), Классон.
Предупреждения: Шишкин, 41. Засеев, 62.
Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).
10 сентября. Уфа. Стадион "Нефтяник".
Трансляция матча "Уфа" - "Краснодар"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #УфаКраснодар 0:1 75' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/A92l8s5bkL– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 сентября 2017 г.