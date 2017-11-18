Гол “Ахмата” засчитан верно

На 31-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Динамо" – "Ахмат" верно поступила бригада Владислава Безбородова, засчитав взятие ворот хозяев поля. Могло показаться, что в момент передачи Исмаэла автор гола Анхель оказался в положении “вне игры”. Но видеоповтор убеждает в правильности решения первого ассистента Алексея Лебедева, не зафиксировавшего офсайд. Анхель не забежал за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Динамо" - Ахмат"